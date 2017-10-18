Добрый день. Ищу толкового копирайтера. От вас требуется: - мастерски излагать свои мысли в тексте; - ненавязчиво вплетать ключевые слова; - соблюдать дедлайны. Никакой ...
Копирайтер - написание текстов для интернет-магазина
Требуется копирайтер в новый интернет-магазин.
Нужно написать тексты для главной страницы, страниц меню (о магазине, о брендах, контакты и т.д.), категорий товаров, а также написать уникальные новости и статьи (возможен рерайт нескольких источников). Всего около 40 текстов. Срок выполнения - 4-6 недель (чем раньше, тем лучше).
Опыт работы и 100%-ая грамотность обязательны. При собеседовании нужно будет показать пару примеров текстов. Также крайне желательно умение быстро находить информацию в Интернете.
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