Копирайтер - написание текстов для интернет-магазина

Требуется копирайтер в новый интернет-магазин.

Нужно написать тексты для главной страницы, страниц меню (о магазине, о брендах, контакты и т.д.), категорий товаров, а также написать уникальные новости и статьи (возможен рерайт нескольких источников). Всего около 40 текстов. Срок выполнения - 4-6 недель (чем раньше, тем лучше).

Опыт работы и 100%-ая грамотность обязательны. При собеседовании нужно будет показать пару примеров текстов. Также крайне желательно умение быстро находить информацию в Интернете.