Написание текстов и описание товаров для интернет магазина

Здравствуйте, нужно придумать и проработать текст статистических страниц: РедакцияОбратная связьО проектеДобавить публикациюТребования к публикациямПредложить идеюРеклама На сайтеРеклама На странице FBЗаказать рекламуНужен человек который разбирается и может предложить хороший вариант контента на эти страницы, а не сидеть и ...