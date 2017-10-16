Здравствуйте, нужно придумать и проработать текст статистических страниц: РедакцияОбратная связьО проектеДобавить публикациюТребования к публикациямПредложить идеюРеклама На сайтеРеклама На странице FBЗаказать рекламуНужен человек который разбирается и может предложить хороший вариант контента на эти страницы, а не сидеть и ...
Медицинская тематика, интересный проект
На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 1-2 человека.
РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 5 статей на человека.
Тематика - МЕДИЦИНА, пожалуйста не тратьте свое и мое время если у вас совершенно нету опыта как в копирайтинге так и в медицинской тематике
Размер одной статьи 5-10k . Итого 25-50k на человека.
Оплата - 45 рублей за 1000 знаков, цена окончательная - если вас это не устраивает не оставляйте свои заявки
Вам будет выдано четкое ТЗ по каждой статье + список материалов которые я рекомендую использовать для написания текста. В общем это в большей степени мне нужен качественный рерайт из нескольких источников c БОЛЬШИМ количеством ключей.
Еще раз повторюсь я ищу людей готовых РАБОТАТЬ, все условия я создам
Жду ваших заявок. Обязательно указывайте (в идеале) skype или mail для связи.
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