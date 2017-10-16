Медицинская тематика, интересный проект

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки227 просмотров

На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 1-2 человека.

РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 5 статей на человека.

Тематика - МЕДИЦИНА, пожалуйста не тратьте свое и мое время если у вас совершенно нету опыта как в копирайтинге так и в медицинской тематике

Размер одной статьи 5-10k . Итого 25-50k на человека. 

Оплата - 45 рублей за 1000 знаков, цена окончательная - если вас это не устраивает не оставляйте свои заявки

Вам будет выдано четкое ТЗ по каждой статье + список материалов которые я рекомендую использовать для написания текста. В общем это в большей степени мне нужен качественный рерайт из нескольких источников c БОЛЬШИМ количеством ключей. 

Еще раз повторюсь я ищу людей готовых РАБОТАТЬ, все условия я создам

Жду ваших заявок. Обязательно указывайте (в идеале) skype или mail для связи.

8 лет назад
TeSiCo
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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