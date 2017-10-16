Написать тексты-инструкцию по пользованию сайтом (сервис заказов)

Написать 2 текст-инструкции по пользованию сайтом (сервис заказов).

Объем : 1-1,5 листа Word 12 шрифтом.

Оплата : 100 рублей за проект (1 текст). Сбербанк, яндекс-денги, Qiwi.

Нужно начать в ближайшее время, пишите, кто может сейчас взяться за работу и сдать к вечеру.

Всего нужно 2 текста, темы обоих перекликаются. Отдам одному исполнителю, кто сделает сегодня до 18.00.