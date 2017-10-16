Ищу авторов-юристов "Жилищное, земельное право, недвижимость"

Требуются на постоянную основу опытные авторы-копирайтеры, готовые взять на себя ответственность и создавать действительно качественный,

интересный и полезный аудитории контент, которым можно будет гордиться и

вам и нам. Уровень работ:

- alimenty-expert.ru

- razvod-expert.ru

Что потребуется?

- информационные статьи для основной массы населения, обычных людей, не знающих юридических терминов на темы:

1) Семейное право

2) Гражданское право

3) Наследственные споры

4) Жилищные споры

5) Земельные споры

6) Недвижимость

- наполнение в удобной админке на Wordpress (научиться при желании легко)

Обязанности

- Писать самостоятельно и редактировать тексты и статьи по четкому готовому ТЗ;

- Аккуратно и читабельно оформлять тексты;

- Наполнение сайтов вашими работами в удобной админке;

- Разрабатывать вышеперечисленные материалы (включая содержание и оформление);

- Проверка текстов на уникальность с помощью программы проверки плагиата Etxt (не менее 90%);

- Аудит текущих текстов на предмет полезности и читабельности, редактирование;

Работаем через Google Docs;

- Отчет о проделанной работе в конце месяца.

Требования

- Юридическое образование

- Грамотная письменная речь (знание грамматики, стилистики, пунктуации)

- Умение работать с большими объемами информации

- Ответственность. Отсутствие проблем с прокрастинацией, нестабильным

интернетом, проблем с электричеством, больными родственниками

Желательно:

- Опыт работы в юридической сфере

- Портфолио работ по юридической тематике

Условия

- Выполнение плана - не менее 150 000 символов без пробелов в месяц. Большой объем работ.

- Оплата - по договоренности (от 100-150 рублей/1000 символов без

пробелов). Адекватное отношение, отсутствие нервотрепки со стороны

заказчика.

Соискателю будет выслано тестовое задание. Тестовое задание оплачивается

по цене 80 руб/1000 символов без пробелов. Ваши работы в случае отказа

нигде использованы не будут, вы можете распорядиться своей работой как

пожелаете.