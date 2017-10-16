Задача – на нескольких сайтах (будут предоставлены выбранным исполнителям, прежде чем окончательно договоримся), проработать отдельные страницы, сделав их более привлекательными для посетителей (источники - контекстная реклама, органика). Всего пока около 20 страниц. Требуется построить ...
Ищу авторов-юристов "Жилищное, земельное право, недвижимость"
Требуются на постоянную основу опытные авторы-копирайтеры, готовые взять на себя ответственность и создавать действительно качественный,
интересный и полезный аудитории контент, которым можно будет гордиться и
вам и нам. Уровень работ:
Что потребуется?
- информационные статьи для основной массы населения, обычных людей, не знающих юридических терминов на темы:
1) Семейное право
2) Гражданское право
3) Наследственные споры
4) Жилищные споры
5) Земельные споры
6) Недвижимость
- наполнение в удобной админке на Wordpress (научиться при желании легко)
Обязанности
- Писать самостоятельно и редактировать тексты и статьи по четкому готовому ТЗ;
- Аккуратно и читабельно оформлять тексты;
- Наполнение сайтов вашими работами в удобной админке;
- Разрабатывать вышеперечисленные материалы (включая содержание и оформление);
- Проверка текстов на уникальность с помощью программы проверки плагиата Etxt (не менее 90%);
- Аудит текущих текстов на предмет полезности и читабельности, редактирование;
Работаем через Google Docs;
- Отчет о проделанной работе в конце месяца.
Требования
- Юридическое образование
- Грамотная письменная речь (знание грамматики, стилистики, пунктуации)
- Умение работать с большими объемами информации
- Ответственность. Отсутствие проблем с прокрастинацией, нестабильным
интернетом, проблем с электричеством, больными родственниками
Желательно:
- Опыт работы в юридической сфере
- Портфолио работ по юридической тематике
Условия
- Выполнение плана - не менее 150 000 символов без пробелов в месяц. Большой объем работ.
- Оплата - по договоренности (от 100-150 рублей/1000 символов без
пробелов). Адекватное отношение, отсутствие нервотрепки со стороны
заказчика.
Соискателю будет выслано тестовое задание. Тестовое задание оплачивается
по цене 80 руб/1000 символов без пробелов. Ваши работы в случае отказа
нигде использованы не будут, вы можете распорядиться своей работой как
пожелаете.
Заявки фрилансеров
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