Ищу исполнителя для подготовки SEO-полей

Для статей нужно писать H1, Title, Description по определенным правилам.

Объем и оплата:

- 50 статей. Если все будет хорошо, то найду для вас еще работу.

- оплата по 40 руб. за ТЗ (SEO-поля к одной статье).

Сначала я дам 3 ТЗ для теста. Если нормально справляетесь, то оплачиваю их и даю остальные.

Более подробно по техническим тонкостям при личном общении с кандидатами.

Тест на внимательность - напишите в ответе "я прочитал(а) задание, и мне все понятно"