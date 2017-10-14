Необходимо написать промо текст для раздела услуг на тему ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ БРОВЕЙ Текст должен быть профессиональный и написанный человеком в теме!!!! Есть пример для рерайта (но на 100% за основу брать нельзя!) ...
Ищу исполнителя для подготовки SEO-полей
Для статей нужно писать H1, Title, Description по определенным правилам.
Объем и оплата:
- 50 статей. Если все будет хорошо, то найду для вас еще работу.
- оплата по 40 руб. за ТЗ (SEO-поля к одной статье).
Сначала я дам 3 ТЗ для теста. Если нормально справляетесь, то оплачиваю их и даю остальные.
Более подробно по техническим тонкостям при личном общении с кандидатами.
Тест на внимательность - напишите в ответе "я прочитал(а) задание, и мне все понятно"
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Написание текста на сайте в вкладках о компании, описание услуг и тд. Готовы сами рассказать что да как главное все это потом превратить в красивый текст.Копирайтинг11 заявокЗакрыт7 лет назад
Примерно как на данной странице https://vk.com/farmavita_uaКопирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Ищу автора для текстов про карты лйкойла, shell и газпром. Нужно будет писать подробные инструкции, как зарегистрировать, как активировать карту, и т.д. Если человек из России, готов заплатить за то что бы он сходил ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно описать профессиональные продукты для волос, расписать об ухаживающих компонентах сделать красивую подборку картинокКопирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно на писать 20 статей для сайта. Уникальность текста 90%.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
1. Придумать описание к товару 2. Красиво оформить данное описание (тут нужно знать возможности Prom.ua, доступ к кабинету предоставлю для теста) Описание необходимо для данной позиции - https://yuliant.com.ua/p597522652-novyj-stil-amata.html Обязательно предоставьте ссылку ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Нужен человек для наполнения канала в Телеграмм с опытом копирайтинга и пониманием, как работает Телеграмм Нужно в течении недели писать до 2-3 поста глубокого рерайта и размещать в канал. Тематика медицина и ЗОЖ ...Копирайтингнет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен копирайтер для написания отдельных блоков текста для сайта индивидуального пошива одежды.Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $19
На сегодня. Нужно написать хорошую, сильную статью о получении гражданства другой страны. Есть план статьи, структура, источники информации. Текст должен быть написан взрослым, грамотным и понятным языком, хорошо структурирован и оформлен в соответствии с примером. ...Копирайтингнет заявокЗакрыт8 лет назад