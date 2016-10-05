steninviktor

Необходимо под определенные темы подбирать видеоролики. Т.е. есть я даю ключи вроде такого - "заливной пирог с колбасой и капустой", и нужно подобрать видеоролик приготовления такого пирога. Конечно есть инструкция с правилами, где ...
- Наполнение сайтов45 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Необходимо под определенные темы подбирать видеоролики. Т.е. есть я даю ключи вроде такого - "заливной пирог с колбасой и капустой", и нужно подобрать видеоролик приготовления такого пирога. Конечно есть инструкция с правилами, где ...Закрыт6 лет назад
- $75
Есть черновое ТЗ на тему кулинарии, для которого нужно подобрать несколько рецептов по заданным правилам + написать СЕО-поля (H1, Title, Description) для ТЗ. Плачу за такую работу 100 руб. Мне нужно сделать 50 ...Закрыт7 лет назад
Требуется копирайтер желающий перейти на уровень контент-менеджера (редактор) для работы с текстами на сайте медицинской тематики (здоровье глаз). Базовые обязанности: проверка текстов, написанных копирайтерами на соответствие требований ТЗ;оформление статьи на сайте под ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно собрать СЯ для нескольких сайтов в упрощенном варианте. Примерный план работы: - даю набор базовых запросов + основные стоп-слова + какие будут рубрики на сайте - вы выгружаете выборку ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен человек для оформления 30 статей картинками и видео. В обязанности входит: - поиск тематических картинок и видео - вставка их в статью на сайте (Вордпрес) Пример подобных статей - https://zrenie1.com/uluchshenie/linzi/ispolzovanie/uhod-za-kontaktnymi-linzami.html ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт7 лет назад
Для статей нужно писать H1, Title, Description по определенным правилам. Объем и оплата: - 50 статей. Если все будет хорошо, то найду для вас еще работу. - оплата по 40 ...Закрыт7 лет назад
Для статей нужно писать H1, Title, Description по определенным правилам. Объем и оплата: - 50 статей. Если все будет хорошо, то найду для вас еще работу. - оплата по 40 ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
На сайт в тематике "фитнес/тренировки/похудение" (типа http://mirkrasoty.life/, http://socfit.info/, http://fitnessplus.com.ua) нужен менеджер. Желательно девушка. В обязанности будет входить: - поиск интересных (вирусных) постов в интернете (у конкурентов, на ютуб). Есть инструментарий для быстрого поиска. ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно найти интересные видеоролики по теме фитнеса, тренировок, фитнес-мотивации. Придумать к ним яркие заголовки + интригующее описание небольшое и публиковать на сайте. Для начала я дам небольшое тестовое задание. А ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад