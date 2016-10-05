steninviktor

Виктор steninviktor

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Подобрать видеоролики под ключи

    Необходимо под определенные темы подбирать видеоролики. Т.е. есть я даю ключи вроде такого - "заливной пирог с колбасой и капустой", и нужно подобрать видеоролик приготовления такого пирога. Конечно есть инструкция с правилами, где ...

    Наполнение сайтов45 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подобрать видеоролики под ключи

    $100

    Необходимо под определенные темы подбирать видеоролики. Т.е. есть я даю ключи вроде такого - "заливной пирог с колбасой и капустой", и нужно подобрать видеоролик приготовления такого пирога. Конечно есть инструкция с правилами, где ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подобрать рецепты и написать СЕОполя для 50 ТЗ

    $75

    Есть черновое ТЗ на тему кулинарии, для которого нужно подобрать несколько рецептов по заданным правилам + написать СЕО-поля (H1, Title, Description) для ТЗ. Плачу за такую работу 100 руб. Мне нужно сделать 50 ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайтер - редактор

    Требуется копирайтер желающий перейти на уровень контент-менеджера (редактор) для работы с текстами на сайте медицинской тематики (здоровье глаз). Базовые обязанности: проверка текстов, написанных копирайтерами на соответствие требований ТЗ;оформление статьи на сайте под ...

    WordPress
    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сбор СЯ в упрощенном варианте

    Нужно собрать СЯ для нескольких сайтов в упрощенном варианте. Примерный план работы:  - даю набор базовых запросов + основные стоп-слова + какие будут рубрики на сайте  - вы выгружаете выборку ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оформление статей картинками и видео

    Нужен человек для оформления 30 статей картинками и видео. В обязанности входит: - поиск тематических картинок и видео - вставка их в статью на сайте (Вордпрес) Пример подобных статей - https://zrenie1.com/uluchshenie/linzi/ispolzovanie/uhod-za-kontaktnymi-linzami.html  ...

    WordPress
    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Контент-менеджер на развлекательный сайт

    На сайт в тематике "фитнес/тренировки/похудение" (типа http://mirkrasoty.life/, http://socfit.info/, http://fitnessplus.com.ua) нужен менеджер. Желательно девушка. В обязанности будет входить:  - поиск интересных (вирусных) постов в интернете (у конкурентов, на ютуб). Есть инструментарий для быстрого поиска. ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поиск интересного контента и наполнение им сайта

    Нужно найти интересные видеоролики по теме фитнеса, тренировок, фитнес-мотивации. Придумать к ним яркие заголовки + интригующее описание небольшое и публиковать на сайте. Для начала я дам небольшое тестовое задание. А ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад