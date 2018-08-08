Копирайтер - редактор

Требуется копирайтер желающий перейти на уровень контент-менеджера (редактор) для работы с текстами на сайте медицинской тематики (здоровье глаз).

Базовые обязанности:

проверка текстов, написанных копирайтерами на соответствие требований ТЗ;

оформление статьи на сайте под управлением Wordpress (кроме картинок).

Есть возможность профессионального роста, что даст увеличения круга обязанностей с увеличением стоимости часа вашей работы.

Требования к исполнителю:

обязателен опыт работы копирайтером;

желательно медицинское образование;

желание получить новые навыки (работа разнообразней + заработок больше чем на копирайтинге);

обязательна возможность уделять работе 1-2 часа в день (на выходных не обязательно).

оплата раз в неделю по ПН за объем работ, сделанных на предыдущей неделе;

за вычитку текста и оформление на сайте ставка от 20 руб за 1000 зпб (+50%, если пришлось писать замечания и отправлять текст на доработку);

при увеличении круга обязанностей и выполнении других работ, увеличивается и оплата за базовые обязанности.

Чтобы было понятней по уровню оплаты - у меня уходит на вычитку и оформление статьи размером в 7000 зпб примерно 30 минут. Если приходится писать замечания и отправлять текст на доработку, то может растянуться общее время на 40-60 минут.

Всем кандидатам будет предложен небольшой тест (на 15 минут).

После его успешного прохождения вам предстоит пройти «испытательный период» - написать 3 текста по реальным ТЗ по стоимости в 45 руб/1000 збп. Это необходимо, чтобы вам изучить требования моих ТЗ и мне понять насколько вы сами внимательны.

Проверка внимательности - напишите в ответе "я прочитал(а) задание, и мне все понятно"