Нужно написать текст письма для e-mail рассылки ( услуги event- агентства)
Копирайтер - редактор
Требуется копирайтер желающий перейти на уровень контент-менеджера (редактор) для работы с текстами на сайте медицинской тематики (здоровье глаз).
Базовые обязанности:
- проверка текстов, написанных копирайтерами на соответствие требований ТЗ;
- оформление статьи на сайте под управлением Wordpress (кроме картинок).
Требования к исполнителю:
- обязателен опыт работы копирайтером;
- желательно медицинское образование;
- желание получить новые навыки (работа разнообразней + заработок больше чем на копирайтинге);
- обязательна возможность уделять работе 1-2 часа в день (на выходных не обязательно).
- оплата раз в неделю по ПН за объем работ, сделанных на предыдущей неделе;
- за вычитку текста и оформление на сайте ставка от 20 руб за 1000 зпб (+50%, если пришлось писать замечания и отправлять текст на доработку);
- при увеличении круга обязанностей и выполнении других работ, увеличивается и оплата за базовые обязанности.
Всем кандидатам будет предложен небольшой тест (на 15 минут).
После его успешного прохождения вам предстоит пройти «испытательный период» - написать 3 текста по реальным ТЗ по стоимости в 45 руб/1000 збп. Это необходимо, чтобы вам изучить требования моих ТЗ и мне понять насколько вы сами внимательны.
Проверка внимательности - напишите в ответе "я прочитал(а) задание, и мне все понятно"
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