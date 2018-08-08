Нужен копирайтер с опытом работы в рекламном агентстве

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Закрыт5 заявок145 просмотров

Нужно написать текст письма для e-mail рассылки ( услуги event- агентства)

7 лет назад
Katerina_Egorova
Екатерина 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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