По психологии детского развития и детско-родительского отношения. 4 текста на заданные темы. Количество знаков - 600 тексты должны быть маленькие. пример отправлю, а так же свои находки ...
Нужен копирайтер с опытом работы в рекламном агентстве
Нужно написать текст письма для e-mail рассылки ( услуги event- агентства)
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