Написание документации ГОСТ34 для проекта по разработке ПО

1. Существует ТЗ. На основании которого был реализован функционал АС управления проектами.

2. Необходимо подготовить на основании (а точнее по мотивам) этого

ТЗ и реальной системы следующие два документа, содержащих описание

решения (в соответствии с ГОСТ 34). При этом более важен объем (нужно по

сумме 2-х документов 250-300 стр 12 кеглем). Причем допустимо в ущерб

содержанию.

Документы:

a. Пояснительная записка (общее описание системы)

b. Описание автоматизируемых функций (описание предметной области)

3. Уже создана и будет предоставлена исполнителю заготовка данных

документов. В них желтым цветом содержатся инструкции как получить

тексты нужных разделов.

Копипаста из других аналогичных док-в приветствуется. Срок очень сжатый, но эту работу реально выполнить за 1 день.