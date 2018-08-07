Рерайт описания занятия

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки136 просмотров

Есть описание курса занятий. Нужно написать новый текст на основе этого, переименовав "курс занятий" в "тренинг". 

Объем текста: 1500 - 2000 символов.

Текст должен выглядеть органичным и быть, в первую очередь,интересным, продающим и полезным для пользователя. 

Структура текста - в прикрепленном файле.

7 лет назад
yana_marketing
Яна 
33 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lapa12309
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$6
3 дня

Заявки фрилансеров

lapa12309
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад