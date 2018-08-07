Рерайт описания занятия

Есть описание курса занятий. Нужно написать новый текст на основе этого, переименовав "курс занятий" в "тренинг".

Объем текста: 1500 - 2000 символов.

Текст должен выглядеть органичным и быть, в первую очередь,интересным, продающим и полезным для пользователя.

Структура текста - в прикрепленном файле.