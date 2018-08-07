Написать статью - "Расторопша для печени". 80 р. 1000 зн. срок - 5-7 дней.
Написать несколько статей для портала
Требуется написание статей для детского портала.
Тематика: Детские праздники, детские кружки, обзоры детских книг.
По детским праздникам нужны статьи с идеями оформления, идеями стола, сценарии детского праздника. Например, как организовать пиратскую вечеринку самостоятельно.
От исполнителя требуется:
- грамотная русская речь
- соблюдение сроков
- приятный слог изложения (Что бы было не занудно читать)
- подбор изображений к статье
- оформление статьи (не сплошной поток текста, а отбивка абзацев, выделение заголовков, выделение важной информации)
Требования к текстам:
- Уникальность не ниже 90% по адвего
- Использование в тексте ключевиков
- Объем 3000-4000 знаков
- Картинки можно брать из бесплатных источников или из свободной выдачи, но с указанием источника.
В ответе на заявку жду:
- Обязательно напишите вашу цену за 1000 знаков.
- Объем статей в неделю.
- Примеры работы в детской тематике. (Если есть опыт написания сценариев для праздников, то круто)
- Как вы готовы принимать оплату?
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