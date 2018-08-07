Написать несколько статей для портала

Требуется написание статей для детского портала.

Тематика: Детские праздники, детские кружки, обзоры детских книг.

По детским праздникам нужны статьи с идеями оформления, идеями стола, сценарии детского праздника. Например, как организовать пиратскую вечеринку самостоятельно.

От исполнителя требуется:

- грамотная русская речь

- соблюдение сроков

- приятный слог изложения (Что бы было не занудно читать)

- подбор изображений к статье

- оформление статьи (не сплошной поток текста, а отбивка абзацев, выделение заголовков, выделение важной информации)

Требования к текстам:

- Уникальность не ниже 90% по адвего

- Использование в тексте ключевиков

- Объем 3000-4000 знаков

- Картинки можно брать из бесплатных источников или из свободной выдачи, но с указанием источника.

В ответе на заявку жду:

- Обязательно напишите вашу цену за 1000 знаков.

- Объем статей в неделю.

- Примеры работы в детской тематике. (Если есть опыт написания сценариев для праздников, то круто)

- Как вы готовы принимать оплату?