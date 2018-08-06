Нужно написать 10 статей на политическую тематику (обзоры, свои мысли)

Вы любите политику? Постоянно в курсе того, что происходит? У вас есть свои мысли и манера интересно и нестандартно их преподносить? Тогда проект однозначно ваш!

Нужно написать 10 статей на полит тематику, средний объем статьи - 1 600 ЗБП

Стоимость 1 000 ЗБП = 60р

Пример того, что от вас будет нужно по итогу ==============================================

Все статьи как правило 1500-2000 ЗБП, больше не надо. Оплачу весь итоговый объем, но не большее 2000 ЗБП.

Все желающие пишите в ЛС, присылайте примеры работа, возможно проект расширится до 100 статей для вас.