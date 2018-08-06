про то что они делают основываясь на реальных сухих фактах они предлагают крышевание, и если человек или компания отказывается то они ее банкротят Раскопать, под Измайловской ОПГ часть ФСБ или это ...
Нужно написать 10 статей на политическую тематику (обзоры, свои мысли)
Вы любите политику? Постоянно в курсе того, что происходит? У вас есть свои мысли и манера интересно и нестандартно их преподносить? Тогда проект однозначно ваш!
Нужно написать 10 статей на полит тематику, средний объем статьи - 1 600 ЗБП
Стоимость 1 000 ЗБП = 60р
Пример того, что от вас будет нужно по итогу ==============================================
- https://zen.yandex.ru/media/politvzlyad/hvatit-uje-pritvoriatsia-ukrainka-vyskazala-nakipevshee-krymchanam-v-simferopole--5b49fe1ab1a93200a8a8d0a3
- https://zen.yandex.ru/media/politvzlyad/vam-tut-ne-rady-ubiraites-proch-rossiiane-rasskazali-o-svoei-poezdke-na-ukrainu--5b66b983b3263300a9c76ec2
- https://zen.yandex.ru/media/politvzlyad/deti-plakali-i-prosili-ih-ostavit-ukrainskaia-semia-rasskazala-kak-oni-sezdili-v-krym-5b657b831cec2400a977985a
- https://zen.yandex.ru/media/politvzlyad/nichego-ne-stanu-skryvat-krymchanin-rasskazal-o-realnoi-jizni-na-poluostrove--5b64234e75f4b900a936f8cf
- https://zen.yandex.ru/media/politvzlyad/krym-uje-ne-nash-iarye-storonniki-maidana-posetiv-poluostrov-rasskazali-svoe-vpechatlenie--5b641f2098bb6b00a9a93ef3
- https://zen.yandex.ru/media/politvzlyad/krym-stal-sovershenno-drugim-ukrainka-posetila-poluostrov-i-rasskazala-kakaia-na-samom-dele-krymskaia-realnost--5b62cfc52dc67000a8623b39
- https://zen.yandex.ru/media/politvzlyad/takih-cen-uje-nigde-ne-uvidish-rossiianin-rasskazal-o-svoei-poezdke-na-ukrainu--5b603422a8b73800a968ea07
- https://zen.yandex.ru/media/politvzlyad/a-gde-tanki-i-voennye-evropeec-posetiv-krym-rasskazal-pravdu-o-poluostrove--5b5eda64c9873600a99bc783
- https://zen.yandex.ru/media/politvzlyad/kiev-daje-riadom-ne-stoial-ukrainskaia-semia-rasskazala-svoe-vpechatlenie-o-rossii-posle-pereezda--5b5ed6b4a8b73800a968db34
- https://zen.yandex.ru/media/politvzlyad/ne-budite-zveria-amerikanec-rasskazal-pochemu-stoit-opasatsia-russkih--5b585c80e81c4b00a9fedaf4
Все желающие пишите в ЛС, присылайте примеры работа, возможно проект расширится до 100 статей для вас.
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