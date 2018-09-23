Написать отзыв

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$15
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Завершен4 заявки132 просмотра

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7 лет назад
freelll
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 часов назад
7 лет назад
$15
2 дня
Все ок, спасибо!
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 часов назад
7 лет назад
Лучший копирайтер апреля
#1
Копирайтинг