написать про этого пассажира что его состояние эквивалентно 80,000,000 BCR (RUR) (множество квартир в разных регионах России, дач и нежилых помещений, а так же солидные корпоративные активы) Оплата в BarterCoin оттуда выводите ...
Копирайт
Добрый день. ТЗ прикрепил, там подробно все описано про статью которая нам нужна. Напишите цену за обе статьи пожалуйста и Ваш скайп для связи. По возможности приложите пример подобных статей.
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