Копирайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок176 просмотров

Добрый день. ТЗ прикрепил, там подробно все описано про статью которая нам нужна. Напишите цену за обе статьи пожалуйста и Ваш скайп для связи. По возможности приложите пример подобных статей.

7 лет назад
omnisan
Денис 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать статью про человека в стиле рейтинга форбс

    написать про этого пассажира что его состояние эквивалентно 80,000,000 BCR (RUR) (множество квартир в разных регионах России, дач и нежилых помещений, а так же солидные корпоративные активы) Оплата в BarterCoin оттуда выводите ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищем копирайтера для сайта о банковских услугах

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры, ищем автора для написания пачки статей-инструкций по банковским продуктам. Требования к кандидату: опыт работы от 1 года, в т.ч. со сложными тематиками (банковская, юридическая и т.п.);грамотный русский язык;навыки ...

    Написание статей
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайт для сайта

    Нужно заполнить сайт по очень специфичной тематике. Все подробности в лс. Цена максимум 65р за 1к символов. Предложения с ценой выше просьба оставить при себе. Будьте готовы написать пробный текст.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать отзыв

    $1

    Нужно написать отзыв на сайте за компанию. Только для жителей Украины. Оплата 1 отзыв - 15 грн.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать тексты для сайта

    Написать тексты для сайта занимающегося продажей хостинга ивиртуальных выделенных серверов. Более подробно в файле Т.З. качаем читаем!!!  Просьба откликаться только тех, кто готов выполнить тестовое задание!!!  Для страницы про хостинг написать текст.  Примерно ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание статей, обзоров по тематике ПЛК, АСУТП

    Для долгосрочного сотрудничества ищется человек, который сможет взять на себя написание статей, обзоров, новостей и прочего контента для компании производителя программируемых логических контроллеров, панелей оператора HMI и другого подобного оборудования. Знания в предметной области обязательны!!! ...

    Написание статей
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • 2 поста для Instagram

    Необходимо написать 2 информационных поста примерно на 1к символов каждый: 1) Процедура BB GLOW; 2) Развеивание мифа о косметологии. Стилистику и детали обсудим в личке.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад