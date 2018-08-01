Задача писать комментарии к новостям/статьям

$320
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок215 просмотров

Порядок работы :

1 Я даю список сайтов где есть комментарии

2 Вы открываете этот сайт и потом открываете ДРУГИЕ 2 страницы на этом сайте

3 Читаете текст на этих ДВУХ страницах и оставляете осмысленные комментарии под ними (минимум 100 знаков). Ссылку в комментарий вставлять не надо!

4 Ссылки на эти новости добавляете в таблицу на google docs вместе с датой публикации

1 сайт = 2 коммента

Сейчас нужно обработать 50 сайтов

Оплата за 1 сайт = 60 руб.

Оплата спустя 3 дня после постинга.

Если пост в течение 3 дней с момента написания был отредактирован администрацией, а ссылка была удалена либо изменена, оплата за него не производится

7 лет назад
info0001231
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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