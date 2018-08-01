Нужно заполнить сайт по очень специфичной тематике. Все подробности в лс. Цена максимум 65р за 1к символов. Предложения с ценой выше просьба оставить при себе. Будьте готовы написать пробный текст.
Задача писать комментарии к новостям/статьям
Порядок работы :
1 Я даю список сайтов где есть комментарии
2 Вы открываете этот сайт и потом открываете ДРУГИЕ 2 страницы на этом сайте
3 Читаете текст на этих ДВУХ страницах и оставляете осмысленные комментарии под ними (минимум 100 знаков). Ссылку в комментарий вставлять не надо!
4 Ссылки на эти новости добавляете в таблицу на google docs вместе с датой публикации
1 сайт = 2 коммента
Сейчас нужно обработать 50 сайтов
Оплата за 1 сайт = 60 руб.
Оплата спустя 3 дня после постинга.
Если пост в течение 3 дней с момента написания был отредактирован администрацией, а ссылка была удалена либо изменена, оплата за него не производится
Заявки фрилансеров
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