Копирайт для сайта

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Завершен20 заявок278 просмотров

Нужно заполнить сайт по очень специфичной тематике. Все подробности в лс. Цена максимум 65р за 1к символов. Предложения с ценой выше просьба оставить при себе. Будьте готовы написать пробный текст.

7 лет назад
Bodjey
Андрей 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

suvorovaolga
Ольга 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
$65
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Андрей как Заказчик зарекомендовал себя абсолютно с положительной стороны!! ТЗ всегда понятны, заказ интересный, оплату произвел сразу после написания статьи. Спасибо вам, Андрей, за предоставленные заказы! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

suvorovaolga
Ольга 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад