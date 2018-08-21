Написать около 20 текстов на тему платной рыбалки в Подмосковье

Нужно 20 текстов разного объема и структуры на тему Платной рыбалки в Подмосковье

У компании 3 пруда в недалеко от Москвы.

В каждом пруде разные условия пребывания, разная рыба.

Нужен человек с опытом в рыбалке, потому что есть куча сленга и формулировок.

ТЗ кину в ЛС.

Общий объем текстов около: 25-26 К знаков