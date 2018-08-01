Составить ТЗ в БИНЕТ

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Требуется составить упрощенное Техническое задание (ТЗ) для информационной статьи в сервисе tz.binet.pro
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