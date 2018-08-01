Составить ТЗ в БИНЕТ

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка148 просмотров

Требуется составить упрощенное Техническое задание (ТЗ) для информационной статьи в сервисе tz.binet.pro

Все Инструкции и требования есть

7 лет назад
petroffden15ik
Денис 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров