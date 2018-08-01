Составить ТЗ в БИНЕТ

Необходимо написать статьи, не менее 2100 символов (безпробелов) каждая с упоминанием указанных ключей. Ключевые фразы один раз по тексту, преимущественно в первых двух абзацах. Статьи должна получиться информационные, с любым названием, по тематике ключей, ключ ...