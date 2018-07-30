Наполнить сайт смысловым текстом

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Закрыт7 заявок149 просмотров

На сайте http://zapchest.ru/ придумать тематичный текст в раздел "О блоге". Разобраться с тематикой и структурой сайта, вникнуть в суть и описать раздел предлагаю самостоятельно!

7 лет назад
boxzap
Денис 
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров