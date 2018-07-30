Продающие seo-тексты (IT-тематика)

Внимание - тексты будут читать люди, причем люди, понимающие предмет. Поэтому если Вы далеки от тематики или не готовы детально разобраться и написать текст, то пожалуйста, не оставляйте предложения.

Задача - написать тексты на 5-6 тыс знаков для сайта компании. Темы и ключевые слова ниже.

1. Услуги DevOps

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2. Партнер Amazon AWS - настройка AWS и продажа сервисов

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3. Партнер Microsoft Azure - настройка и продажа сервисов

Партнер Microsoft Azure, услуги настройки Microsoft Azure, купить Microsoft Azure

4. Партнер Google Cloud Engine - настройка и продажа сервисов

Партнер Google Cloud Engine, услуги настройки Google Cloud Engine

5. Миграция инфраструктуры в облако, оптимизация расходов, облачная инфраструктура

Услуги миграции в облако, услуги настройки облачной инфраструктуры

6. Мониторинг, повышение производительности, мониторинг решения

Услуги удаленной поддержки и словосочетания в названии

7. Автоматизация развертывания (automatic deployment), резервное копирование и восстановление

Услуги + словосочетания в названии