Продающие seo-тексты (IT-тематика)

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Закрыт5 заявок132 просмотра

Внимание - тексты будут читать люди, причем люди, понимающие предмет. Поэтому если Вы далеки от тематики или не готовы детально разобраться и написать текст, то пожалуйста, не оставляйте предложения. 

Задача - написать тексты на 5-6 тыс знаков для сайта компании. Темы и ключевые слова ниже.

1. Услуги DevOps

Компания devops, услуги devops services, devops Украина

2. Партнер Amazon AWS -  настройка AWS и продажа сервисов 

Партнер Amazon, услуги настройки amazon server,  услуги настройки amazon ec2

3. Партнер Microsoft Azure  - настройка и продажа сервисов

Партнер Microsoft Azure, услуги настройки  Microsoft Azure,  купить  Microsoft Azure 

4. Партнер Google Cloud Engine - настройка и продажа сервисов

Партнер Google Cloud Engine, услуги настройки Google Cloud Engine

5. Миграция инфраструктуры в облако, оптимизация расходов, облачная инфраструктура

Услуги миграции в облако, услуги настройки облачной инфраструктуры

6. Мониторинг, повышение производительности, мониторинг решения

Услуги удаленной поддержки и словосочетания в названии

7. Автоматизация развертывания (automatic deployment), резервное копирование и восстановление

Услуги + словосочетания в названии

7 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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