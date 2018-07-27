Описание (медицинские программы обследования) для лендинга

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Закрыт4 заявки166 просмотров

Требуется разработать описания медицинских программ комплексного обследования Check up. Ориентировочный объем текста на каждую программу 200-300 симоволов. Всего нужно 12 описаний программ. Пример по ссылке https://cloud.mail.ru/public/DumB/L1s1eYM3x

7 лет назад
Beznik
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров