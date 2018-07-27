Ищу автора для написания Детской волшебной сказки

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Закрыт18 заявок715 просмотров

Издательство Newmen newmen.co/ , специализируется на корпоративных медиа. 

У нас есть  заказ на создание подарочной иллюстрированной книги с детской волшебной сказкой к Новому году.  

Сказка на 20-25 стр для возраста 6-10 лет. Сказка нужна будет одна, длинная как "12 месяцев" или несколько историй.  

Готовы рассматривать готовый вариант или писать с 0.

7 лет назад
Newmen2018
Марина 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров