Ищу автора для написания Детской волшебной сказки

Издательство Newmen newmen.co/ , специализируется на корпоративных медиа.

У нас есть заказ на создание подарочной иллюстрированной книги с детской волшебной сказкой к Новому году.

Сказка на 20-25 стр для возраста 6-10 лет. Сказка нужна будет одна, длинная как "12 месяцев" или несколько историй.

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