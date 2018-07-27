Нужно написать текст на английском языке с небольшим уклоном на нужные ключевые слова. Тематика - музыка и шоу бизнес. Описание концертного тура артиста. Примерный размер текста - около 600 слов. Текст должен быть ...
Ищу автора для написания Детской волшебной сказки
Издательство Newmen newmen.co/ , специализируется на корпоративных медиа.
У нас есть заказ на создание подарочной иллюстрированной книги с детской волшебной сказкой к Новому году.
Сказка на 20-25 стр для возраста 6-10 лет. Сказка нужна будет одна, длинная как "12 месяцев" или несколько историй.
Готовы рассматривать готовый вариант или писать с 0.
Заявки фрилансеров
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