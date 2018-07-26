Статьи на английском (туристическая тематика)

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Закрыт5 заявок191 просмотр

Требуется написать статьи на английском языке для площадок/порталов, специализирующихся на туристической тематике.

В отклике обязательно (проверка от спама) пришлите ответы на 2 вопроса: 

1) вашу стоимость за 1000 символов по данной тематике на английском языке. 

2) Напишите рекламный текст английском, о курортном месте Малиа на Крите, с акцентом на то что это отличное место для молодежи, максимум 600 символов. 

P.S. Не присылайте спам, рекламу, предложение услуг - это сразу в игнор.

7 лет назад
roman-andreev
Роман 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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