Статьи на английском (туристическая тематика)

Требуется написать статьи на английском языке для площадок/порталов, специализирующихся на туристической тематике.

В отклике обязательно (проверка от спама) пришлите ответы на 2 вопроса:

1) вашу стоимость за 1000 символов по данной тематике на английском языке.

2) Напишите рекламный текст английском, о курортном месте Малиа на Крите, с акцентом на то что это отличное место для молодежи, максимум 600 символов.

P.S. Не присылайте спам, рекламу, предложение услуг - это сразу в игнор.