Нужно написать текст на английском языке с небольшим уклоном на нужные ключевые слова. Тематика - музыка и шоу бизнес. Описание концертного тура артиста. Примерный размер текста - около 600 слов. Текст должен быть ...
Статьи на английском (туристическая тематика)
Требуется написать статьи на английском языке для площадок/порталов, специализирующихся на туристической тематике.
В отклике обязательно (проверка от спама) пришлите ответы на 2 вопроса:
1) вашу стоимость за 1000 символов по данной тематике на английском языке.
2) Напишите рекламный текст английском, о курортном месте Малиа на Крите, с акцентом на то что это отличное место для молодежи, максимум 600 символов.
P.S. Не присылайте спам, рекламу, предложение услуг - это сразу в игнор.
Заявки фрилансеров
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