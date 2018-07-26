Требуется обсуждение инфо-поводов и написание контента бизнес тематики. Финансы, налоговая, росстат, госконтракты, арбитражные суды, проверка компаний, аффилированность ЮЛ и ФЛ. Если Вы понимаете о чем идет речь и готовы к погружению в эту тему, то ...
Написание новостей для сайта смартфонов
Ищем человека, который любит и разбирается в мобильных устройствах (смартфоны, планшеты, фитнес-трекеры и тд). Нужно писать и размещать по 8-9 новостей в день. Новости от в среднем 1000-1200 знаков,с англоязычных источников. Плюс их перепост в социалки (Twitter, VK,Fb).
Админка - WordPress.
Работа на несколько недель.
Просьба указывать в заявках стоимость.
Опыт аналогичной работы будет плюсом.
Заявки фрилансеров
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