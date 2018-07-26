Проведение голосового интервью по скайпу

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки123 просмотра

Добрый день!

Требуется ведущий для аудио-интервью по скайпу. Тема интервью - рассказ о новом сервисе и продуктах в области WEB-решений для бизнеса (CMS, SEO, хостинг и др.).

Есть сценарий интервью и список вопросов.

Основные требования:

  • хотя бы базовое понимание тематики коммерческий веб-решений
  • уверенная устная речь
  • активная позиции при проведении интервью: задавать вопросы, интересоваться, добавлять собственные комментарии в процессе
Длительность интервью около 60 минут. Аудио-запись будет редактироваться, можно делать дубли.
7 лет назад
alphainfinity
Алексей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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