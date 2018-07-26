Написание текста на английском языке

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок248 просмотров

Нужно написать текст на английском языке с небольшим уклоном на нужные ключевые слова. Тематика - музыка и шоу бизнес. Описание концертного тура артиста.

Примерный размер текста - около 600 слов.

Текст должен быть качественный и структурированный. 

7 лет назад
john29
35 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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