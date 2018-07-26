Серия медицинских статей для наполнения сайта медицинского центра

Копирайтер с медицинским образованием (желательно) для написания серии статей на сайт медицинского центра, способный работать в команде, воспринимающий конструктивную критику, пишущий интересно и без грубых ошибок.

Отбор в два этапа:

1. В комментариях к заявке коротко описать порядок проведения магнитно-резонансной томографии головного мозга.

2. Прошедшие первый этап получат оплачиваемое тестовое задание из расчёта 50 рублей за 1000 символов без пробелов.

Итоговый размер оплаты труда зависит от качества тестовой статьи но не менее 50 рублей за килознак.