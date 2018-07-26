Серия медицинских статей для наполнения сайта медицинского центра

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок859 просмотров

Копирайтер с медицинским образованием (желательно) для написания серии статей на сайт медицинского центра, способный работать в команде, воспринимающий конструктивную критику, пишущий интересно и без грубых ошибок.

Отбор в два этапа:

1. В комментариях к заявке коротко описать порядок проведения магнитно-резонансной томографии головного мозга.

2. Прошедшие первый этап получат оплачиваемое тестовое задание из расчёта 50 рублей за 1000 символов без пробелов.

Итоговый размер оплаты труда зависит от качества тестовой статьи но не менее 50 рублей за килознак.

Написание статей
7 лет назад
crazy_medic
42 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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