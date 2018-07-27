Нужен копирайтер на тематику статей о Геологии

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок256 просмотров

Нужен копирайтер который знаком с тематикой Геологии, экологии и других направлений инженерных изысканий.

Ищем профи, кто работал уже с подобными темами. Требуется знание направления, минимум воды 

7 лет назад
RoBampo
Роберт 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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