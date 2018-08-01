Нужно написать текст на английском языке с небольшим уклоном на нужные ключевые слова. Тематика - музыка и шоу бизнес. Описание концертного тура артиста. Примерный размер текста - около 600 слов. Текст должен быть ...
Автор спортивных прогнозов и статей на тему букмекерства
В поисках ответственного автора, который хорошо разбирается в спортивных ставках, букмекерах и схожих тематиках.
Ваши обязанности:
- написание прогнозов на матчи РПЛ, АПЛ и другие чемпионаты при необходимости
- написание статей и различных обзоров на тему спортивных ставок
- четкое соблюдение оговоренных сроков сдачи текстов
- ответственность
- знание wordpress (тексты нужно размещать в черновики)
- грамотный и читабельный текст
- 1 usd за 1000 знаков
- только wmz
Заявки фрилансеров
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