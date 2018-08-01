Автор спортивных прогнозов и статей на тему букмекерства

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок358 просмотров

В поисках ответственного автора, который хорошо разбирается в спортивных ставках, букмекерах и схожих тематиках.

Ваши обязанности: 

  • написание прогнозов на матчи РПЛ, АПЛ и другие чемпионаты при необходимости
  • написание статей и различных обзоров на тему спортивных ставок
Требования к исполнителю
  • четкое соблюдение оговоренных сроков сдачи текстов
  • ответственность
  • знание wordpress (тексты нужно размещать в черновики)
  • грамотный и читабельный текст
Оплата

  • 1 usd за 1000 знаков
  • только wmz
По согласованию нужно написать тестовый прогноз 2000 знаков (оплачиваемый) на ближайший тур РПЛ (любой матч), пишите в личку.
WordPressНаписание статей
7 лет назад
webmozg13
Максим 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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