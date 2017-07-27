Общие требования к тексту: внятный и легко читаемый текст без слов паразитов "так образом можно сделать вывод" и прочий бредвода не более 50% и уникальность от 90% проверять тут: ﻿text.ru﻿информационный стиль от 7.0 ﻿проверять тут: glvrd.ruСамое важное, вы должны разбираться в тематике ставок ...