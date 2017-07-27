webmozg13

Максим webmozg13

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Обзор каппера (продавца прогнозов на спорт)

    Необходимо написать обзор каппера. Исключительно для людей, которые понимают в спортивных ставках и букмекерах.  У вас должны быть примеры текстов на эту тематику. Оплата 1$ за 1000 знаков, на WNZ. Подробное задание ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать прогноз на футбольный матч Украина - Сербия

    07/06/2019 состоится матч квалификации ЧЕ 2020, играют сборные Украина - Сербия. Требования к прогнозу: Объем в районе 2000 знаков б/пуникальный и структурированный текстаргументированный прогнозОплата: 2$ только вебмани.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать обзор бк Мелбет365

    Здравствуйте, необходимо написать обзор легальной на территории России букмекерской конторы Мелбет365 Объем около 4000 знаков.Оплата: 1 WMZ за 1000 знаков.Подробное задание вышлю выбранному исполнителю, пожалуйста не нужно "пробовать", только если вы понимайте ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Автор спортивных прогнозов и статей на тему букмекерства

    В поисках ответственного автора, который хорошо разбирается в спортивных ставках, букмекерах и схожих тематиках. Ваши обязанности:  написание прогнозов на матчи РПЛ, АПЛ и другие чемпионаты при необходимостинаписание статей и различных обзоров на ...

    Написание статейWordPress
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обзоры букмекерских контор и статьи на тему спортивных ставок

    Нужно написать обзоры букмекеров. (собрать одну статью из двух). Всего 10 обзоров. Вы должны понимать и знать тематику ставок на спорт! Общие требования к тексту: внятный и легко ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт обзора букмекерской конторы

    Нужно сделать рерайт обзора букмекерской конторы. (собрать одну статью из двух) Ссылки на две статьи из которой нужно собрать одну, скину исполнителю. Вы должны понимать и знать тематику ставок на спорт! ...

    Рерайтингнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обзоры букмекерских контор

    Общие требования к тексту: внятный и легко читаемый текст без слов паразитов "так образом можно сделать вывод" и прочий бредвода не более 50% и уникальность от 90% проверять тут: ﻿text.ru﻿информационный стиль от 7.0 ﻿проверять тут: glvrd.ruСамое важное, вы должны разбираться в тематике ставок ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обзоры капперов в интернете

    $100

    Необходимо написать 50 обзор капперов по заданному шаблону. Общие требования к тексту: внятный и легко читаемый текст без слов паразитов "так образом можно сделать вывод" и прочий бредобъем обзора 1000-1500 ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Автор прогнозов на футбол РФПЛ

    Требуется автор прогнозов на матчи РФПЛ вы смотрите матчи РФПЛпонимайте разницу между ТБ и форойграмотно и понятно излагайте свои мыслилюбите футболнужны еженедельные прогнозы на все матчиминимальный коэффициент 1.7минимальная проходимость в отчетном периоде (месяц) ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Специалист по движку xenforo

    необходимо установить и настроить форум на данном движке.руссифицироватьустановить шаблонпровести seo оптимизацию: ЧПУ,  карта сайта, роботс тхтУстановить моды: рейтинг темантиспамстатьи на сайтеи другие моды при необходимостиОплата поэтапная, сделали часть работы, получили оплату.

    XenForo
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайтер на тему алкоголизма

    Здравствуйте. Ищу авторов для постоянного сотрудничества.  Тематика сайтов - медицина и женская. В данный момент нужны статьи про алкоголизм и борьбу с пьянством. Буду давать пачки сразу ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад