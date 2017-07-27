Необходимо написать обзор каппера. Исключительно для людей, которые понимают в спортивных ставках и букмекерах. У вас должны быть примеры текстов на эту тематику. Оплата 1$ за 1000 знаков, на WNZ. Подробное задание ...
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
07/06/2019 состоится матч квалификации ЧЕ 2020, играют сборные Украина - Сербия. Требования к прогнозу: Объем в районе 2000 знаков б/пуникальный и структурированный текстаргументированный прогнозОплата: 2$ только вебмани.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, необходимо написать обзор легальной на территории России букмекерской конторы Мелбет365 Объем около 4000 знаков.Оплата: 1 WMZ за 1000 знаков.Подробное задание вышлю выбранному исполнителю, пожалуйста не нужно "пробовать", только если вы понимайте ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
В поисках ответственного автора, который хорошо разбирается в спортивных ставках, букмекерах и схожих тематиках. Ваши обязанности: написание прогнозов на матчи РПЛ, АПЛ и другие чемпионаты при необходимостинаписание статей и различных обзоров на ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно написать обзоры букмекеров. (собрать одну статью из двух). Всего 10 обзоров. Вы должны понимать и знать тематику ставок на спорт! Общие требования к тексту: внятный и легко ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать рерайт обзора букмекерской конторы. (собрать одну статью из двух) Ссылки на две статьи из которой нужно собрать одну, скину исполнителю. Вы должны понимать и знать тематику ставок на спорт! ...Рерайтингнет заявокЗакрыт7 лет назад
Общие требования к тексту: внятный и легко читаемый текст без слов паразитов "так образом можно сделать вывод" и прочий бредвода не более 50% и уникальность от 90% проверять тут: text.ruинформационный стиль от 7.0 проверять тут: glvrd.ruСамое важное, вы должны разбираться в тематике ставок ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Необходимо написать 50 обзор капперов по заданному шаблону. Общие требования к тексту: внятный и легко читаемый текст без слов паразитов "так образом можно сделать вывод" и прочий бредобъем обзора 1000-1500 ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется автор прогнозов на матчи РФПЛ вы смотрите матчи РФПЛпонимайте разницу между ТБ и форойграмотно и понятно излагайте свои мыслилюбите футболнужны еженедельные прогнозы на все матчиминимальный коэффициент 1.7минимальная проходимость в отчетном периоде (месяц) ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт8 лет назад
необходимо установить и настроить форум на данном движке.руссифицироватьустановить шаблонпровести seo оптимизацию: ЧПУ, карта сайта, роботс тхтУстановить моды: рейтинг темантиспамстатьи на сайтеи другие моды при необходимостиОплата поэтапная, сделали часть работы, получили оплату.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Ищу авторов для постоянного сотрудничества. Тематика сайтов - медицина и женская. В данный момент нужны статьи про алкоголизм и борьбу с пьянством. Буду давать пачки сразу ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт9 лет назад