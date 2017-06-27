Обзоры капперов в интернете

$100
КопирайтингЗакрыт3 заявки183 просмотра
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Необходимо написать 50 обзор капперов по заданному шаблону.

Общие требования к тексту:

  • внятный и легко читаемый текст без слов паразитов "так образом можно сделать вывод" и прочий бред
  • объем обзора 1000-1500 знаков б/п
  • по шаблону нужно искать видео на ютубе (его может и не быть) и прикреплять ссылку к тексту
  • вода не более 50% и уникальность от 80% (учитывая специфику) проверять тут: ﻿text.ru
  • ﻿информационный стиль от 7.0 ﻿проверять тут: glvrd.ru
Самое важное, вы должны разбираться в тематике ставок на спорт, прогнозах и букмекерах. Знать и понимать что такое: гандикап, фора, тотал, попан и т.д..

Цена за 1 обзор: 2$ оплата только WMZ.

Не нужно "я попробую". =) Спасибо!

6 лет назад
webmozg13
Максим 
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
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