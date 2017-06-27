Статья про - Преобразователь интерфейсов RS 485

КопирайтингЗакрыт4 заявки139 просмотров
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Необходимо написать статью на тему, указанную в названии заказа, для размещения этой статьи на других веб-площадках.

Требования к исполнителю: 

- придумать название статьи. 

- соблюдение уникальности. 

- Статья не должна касаться какого-либо магазина, города или бренда. Просто общая интересная информация, откуда будет идти

ссылка.

- писать без ошибок и с соблюдением пунктуации. 

- не писать бессмысленные предложения, не относящиеся к теме заказа.

- не писать заведомо недостоверную информацию

- не тырить информацию с других сайтов. 

- АРХИВАЖНО - ни одно слово в статье (кроме предлогов и союзов) не должно встречаться больше 10 раз (10 раз - это самый допустимый край из краев). ОЧЕНЬ ВАЖНО.

Требования к контенту и уникальности: 

Эти статьи будем размещать через биржи статей. Соответственно, уникальность должна быть выше 90%. 

Количество символов - 2450.

Необходимое количество вхождений (НЕ СТАВЬТЕ ЕГО В ПЕРВОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ):

Преобразователь интерфейсов RS 485 - 1 точное вхождение, 0 вхождений словоформы

6 лет назад
Blohdan
Данила 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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