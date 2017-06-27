Текст в раздел услуги для строительной компании

Здравствуйте, нужно написать тексты медицинской тематики. Сейчас нужно заполнить раздел сайта "Препараты для детей" Пример ТЗ в приложении. [b]Требования к исполнителю[/b] Для такой работы нужен исполнитель с медицинским образованием. Тексты нужно писать со знанием дела - без неточностей и несоответствия. Одно ...