Текст в раздел услуги для строительной компании

$2
КопирайтингЗакрыт15 заявок165 просмотров
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Необходимо написать текст в раздел услуг для компании, специализирующейся на ремонтно-отделочных работах. 

1500 знаков, остальное в ТЗ.

6 лет назад
nikodim13
Никодим 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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