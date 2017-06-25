Помощь по дополнению сайта. Разовый заказ!

Требуется хороший , не ленивый, а самое главное быстрый работник. Работу оплачу примерно 85$ т.к. срочно требуется заполнение. Работа немного сложна в поиске информации, но в целом не занимает много времени.

Для проверки дам тестовое задание не оплачиваемое т.к работа у всех будет одинаковая. Общее время выполнения тестового задания, а потом еще самой работы не займёт более 2-ух часов

Просьба писать на почту указанную на странице

С уважением, Кирилл.