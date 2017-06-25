Написание статей для проекта, 300 шт!

платим 100р (+/- 20р за отличное/плохое качество) за 1000 збп платим по агентскому договору с р/с фирмы РФ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер для написания 300 статей и более на наш проект (мы продаем аккаунты, раскрученные, социальные сети, мессенджеры и тп. Ссылку дадим в ЛС, договоренности только Skype!)
Ваша задача: разбирать темы, которые мы даем, или придумывать свои (если мы не дали).
Что вы получите ОТ НАС: постоянную работу + стабильную оплату (только QIWI кошелек!)
Что мы ждем ОТ ВАС: пунктуальность и внимательность, грамотную вычитку текста, хорошая вставка ключей. Вы должны разбираться в социальных сетях, месенджерах, аккаунтах и тп. То есть быть
прошаренным в этой области, уметь гуглить нужные темы и писать интересные фишки. У вас не должно быть вопросов "Про что писать, я не нашел ничего".
Мысли должны рождаться на основе тем, и рекомендаций разбора от нас.
Каждая статья пишется в обычном .txt файле или Microsoft Word. Вы должны уметь делать картинки (через я.скриншоты). Картинки просим только вашего экрана ПК, например при обзоре чего-то, они вставляются просто ссылкой с обменника в нужном месте статьи (без редактуры и фотошопа).
Сколько платим: 1000 знаков - 50р вместе с картинками (+ не менее 3 картинок в статье), если статья обзорная то картинок может быть больше (до 10 шт), а текста меньше. Для вас это не должно быть проблемой.
Важно: если вы не будете сдавать статьи в срок, сотрудничество с вами прекращается навсегда!
Вы должны уметь: писать уникально и сами, уметь обучаться основам Seo, работать качественно, делать скриншоты.
Простейшим вещам для работы обучаем бесплатно!
Добавляйтесь в заказ если вас устраивают наши условия!
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