Написание статей для проекта, 300 шт!

КопирайтингЗакрыт37 заявок1109 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется копирайтер для написания 300 статей и более на наш проект (мы продаем аккаунты, раскрученные, социальные сети, мессенджеры и тп. Ссылку дадим в ЛС, договоренности только Skype!)

Ваша задача: разбирать темы, которые мы даем, или придумывать свои (если мы не дали).

Что вы получите ОТ НАС: постоянную работу + стабильную оплату (только QIWI кошелек!)

Что мы ждем ОТ ВАС:  пунктуальность и внимательность, грамотную вычитку текста, хорошая вставка ключей. Вы должны разбираться в социальных сетях, месенджерах, аккаунтах и тп. То есть быть прошаренным в этой области, уметь гуглить нужные темы и писать интересные фишки. У вас не должно быть вопросов "Про что писать, я не нашел ничего".

Мысли должны рождаться на основе тем, и рекомендаций разбора от нас.

Каждая статья пишется в обычном .txt файле или Microsoft Word. Вы должны уметь делать картинки (через я.скриншоты). Картинки просим только вашего экрана ПК, например при обзоре чего-то, они вставляются просто ссылкой с обменника в нужном месте статьи (без редактуры и фотошопа).

Сколько платим:  1000 знаков - 50р вместе с картинками (+ не менее 3 картинок в статье), если статья обзорная то картинок может быть больше (до 10 шт), а текста меньше. Для вас это не должно быть проблемой.

Важно: если вы не будете сдавать статьи в срок, сотрудничество с вами прекращается навсегда!

Вы должны уметь: писать уникально и сами, уметь обучаться основам Seo, работать качественно, делать скриншоты.

Простейшим вещам для работы обучаем бесплатно!

Добавляйтесь в заказ если вас устраивают наши условия!

Написание статей
6 лет назад
alerzo
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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