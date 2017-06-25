SEO рерайт / копирайт текста для проекта

Ищу исполнителя для написания ~15-20 текстов под один проект, связанный с продажей печей-мангалов, печей для пиццы, коптилень для ресторанов и гастробаров.

Оплата за каждый отдельный текст.

Первый текст - общий, о заводе изготовителе (копирайт + рерайт имеющейся информации) = около 1000 знаков без пробелов.

Последующие - по отдельным видам товаров (SEO копирайт + рерайт имеющейся информации) = около 500 знаков без пробелов каждый.