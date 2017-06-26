Написать 8 статей для страниц коммерческого сайта. Тематика: системы связи
Написать техническую документацию по реализацию email-клиент-сервер
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать техническую документацию по реализацию email-клиент-сервер Есть некая база на блокчейне Ethereum будет работать через API для этого приложения нужно написать "email-клиент-сервер"(в базе информация храниться в токенах ) как пример на подобие этого http://osticket.com/
Функционал email-клиент-сервер
Email интерфейс
Возможность передавать монеты с помощью почты, сам клиент -емаил сервер будет взаимодействовать с базой ethereum и обрабатывать email входящие и переобразовавать в запросы под API Ethereum. как бы сервер выступает неким шаблонизатором
Описание функционала Email-клиент -сервера
Допустим токены уже созданы и присутствуют у Алекса 1000 токенов. Алекс хочет передать токены Игорю. Он пишет письмо
1)
Кому: [email protected]
Тема: send:100
Message: любое текстовое сообщение
В итоге Игорь получат на почту уведомление о приходе средств на его счет, email-клиент преобразовывает входящие письмо в запрос под API иотправляет этот запрос в базу где уже окончательно происходит денежный перевод, после email-клиент обрабатывает полученый запрос и отправляет письмо отправителю
2) Подтверждение отправка токенов: от клиента сервера приходит письмо на емаил отправителя с уникальной ссылкой при клике по ссылке Алекс подтверждает перевод переходя на WebUi интерфейс клиента
3) Создание счета: Для создание счета пользователь должен зайти на сайт где будет установлен email-web клиент приложение и зарегистрироваться, тут тоже самое клиент преобразовает запрос под API и работает с полученым ответом
Клиент-сервер
- Клиент сервер может быть написан на API Solidity, Javascript, Python или другие доступные языки, Что-бы пользователь легко мог установить его на сервер и пользоваться, сам клиент будет взаимодействовать с блокчейн etherium и pop3 . smtp, иметь шаблоны для писем, протоколами для полного функционирование криптосистемы через почту
Мне нужено описать работу самого клиента как это будет работать на техническом языке и какие процессы будет затронуты для даного клиента , максимум 2 страницы
Дальше запроса под API не нужно описывать, только получение и отправка письма, фильтрация, перевод в запрос , Как бы получаеться такои фильтр между емаил и базой ethereum
Есть такая поддержка на некоторых сайтов когда отправляешь письмо приходит письмо с номером тикет
как пример :)
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Написать 5 отзывов. В среднем, по 700 знаков с пробелами каждый.Завершен6 лет назад
Добрый день коллеги! Необходимо составить ТЗ для текстов, 10 страниц сайта, тематика бытовки и блок контейнеры. Ключи подобрать самостоятельно. Идеально на выходе получить готовые текста но и ТЗ будет достаточно) в комментариях указывайте пожалуйста стоимость и сроки.Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $4
Nissan Leafe преимущества и недостатки 1500-2000 100% аутентичность, укажите стоимостьКопирайтинг14 заявокЗакрыт6 лет назад
Смотрите объем и давайте сроки, оплата по результату, ЯД, Приват Банк, карты Российских банков или Киви. Работа срочная, не уверенны не берите. Проверка на плагиат. Цена за 1000 знаков без пробелов и запятых жду от ...Завершен6 лет назад
Необходимо написать тексты по следующим разделам: [url=http://fasadscg.ru/129-2]Навесные Вентилируемые Фасады [/url] [url=http://fasadscg.ru/montazh-vodostochnyx-sistem]Монтаж водосточных систем[/url] [url=http://fasadscg.ru/metallicheskie-konstrukcii]Металлические конструкции[/url] Пишете сразу цену по заданию и сроки исполненияКопирайтинг11 заявокЗакрыт6 лет назад
Для копирайтеров с мед.образованием или опытом написания текстов по медицине. Нужен человек именно со знанием дела, потому что статьи будут читать в том числе и врачи. Углубляться в тему не надо, но и явный бред ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуются отзывы на маркете. Рассмотрю кандидатов с портфолиюЗавершен6 лет назад
Добрый день! Нужны хорошие, уникальные описания для 3 моделей, примеры описания дивана, который "устраивает": Угловой диван «Манхэттен» станет элегантным дополнением для загородного дома, современной квартиры или офиса. Этот кожаный угловой диван может быть украшением большой квартиры-студии ...Завершен6 лет назад
Требуется написать не менее 100 сочинений, кратких содержаний и характеристик героев произведений школьной программы. Хороший слог, быстрая работа (в день минимум 3-5 текстов), обязательна уникальность текстов. Оплата на карту Сбербанка.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт6 лет назад