Написать техническую документацию по реализацию email-клиент-сервер

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Нужно написать техническую документацию по реализацию email-клиент-сервер Есть некая база на блокчейне Ethereum  будет работать через API для этого приложения нужно написать "email-клиент-сервер"(в базе информация храниться в токенах ) как пример на подобие этого http://osticket.com/

Функционал email-клиент-сервер 

Email интерфейс

 

Возможность передавать монеты с помощью  почты, сам клиент -емаил сервер будет взаимодействовать с базой ethereum и обрабатывать email входящие и переобразовавать в запросы под API Ethereum. как бы сервер выступает неким шаблонизатором  

 

Описание функционала Email-клиент -сервера

Допустим токены уже созданы и присутствуют у Алекса 1000 токенов. Алекс хочет передать токены Игорю. Он пишет письмо 

1)

           Кому: [email protected]

           Тема: send:100

           Message: любое текстовое сообщение

          

  В итоге Игорь получат на почту уведомление о приходе средств на его счет,  email-клиент преобразовывает входящие письмо в запрос под API иотправляет этот запрос в базу где уже окончательно происходит денежный перевод, после email-клиент обрабатывает полученый запрос и отправляет письмо отправителю 

2) Подтверждение отправка токенов: от клиента сервера приходит письмо на емаил отправителя с уникальной ссылкой при клике по ссылке Алекс подтверждает перевод переходя на WebUi интерфейс клиента

3) Создание счета: Для создание счета пользователь должен зайти на сайт где будет установлен email-web клиент приложение и зарегистрироваться,  тут тоже самое клиент преобразовает запрос под API и работает с полученым ответом

Клиент-сервер

 

  • Клиент сервер может быть написан на API Solidity, Javascript, Python или другие доступные языки, Что-бы пользователь легко мог установить его на сервер и пользоваться, сам клиент будет взаимодействовать с блокчейн etherium  и pop3 . smtp, иметь шаблоны для писем,  протоколами для полного функционирование криптосистемы через почту
Итог

Мне нужено описать работу самого клиента как это будет работать на техническом  языке и какие процессы будет затронуты для даного клиента , максимум 2 страницы 

Дальше запроса под API не нужно описывать, только получение и отправка письма, фильтрация, перевод в запрос ,   Как бы получаеться такои фильтр между емаил и базой ethereum

Есть такая поддержка на некоторых сайтов когда отправляешь письмо приходит письмо с номером тикет

http://osticket.com/

как пример :)

6 лет назад
fomin90
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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