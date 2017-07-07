Написание отзывов на маркете

КопирайтингЗавершен3 заявки152 просмотра
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Требуются отзывы на маркете. Рассмотрю кандидатов с портфолию

6 лет назад
mmsobolev
Михаил 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Asasin232
35 летТаиланд
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
6 лет назад
$7
1 день
Требовались отзывы на маркете. Андрей, справился на отлично. Гибкий подход к написанию, своевременная сдача работы и предоставления отчетов.
Михаил - отличный заказчик. Понятная постановка задачи, быстрая и своевременная оплата, всегда находится на связи! Рекомендую как ответственного заказчика.
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