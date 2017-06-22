Описание товара для сайтов различной направлений (мебель, перегородки)

Описание товара для сайтов различной направленности (мебель, перегородки).

Сделать описание объемом около 1 тыс. знаков согласно ТЗ. Ключевиков не будет – пишем для людей, а не поисковиков. Оплата 50 р за 1000. Выполненное ТЗ оплачивается.

"Первое задание потребует чуть больших вложений сил, т.к. потребуется проанализировать тексты конкурентов. Зато потом будете щелкать эти тексты, как семечки. Работы достаточно, поэтому рассмотрим нескольких человек".

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