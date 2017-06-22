Требуется копирайтер, тема текстов "Автобусные путешествия", нужно будет описать направления автобусов в разные города.. инфу предоставлю Количество ключевых фраз 7-10 шт. в статье. Общееколичество знаков - 6000 - 7000 на каждую статью. Исполнителя выберу по минимальной цене/качество ...
Описание товара для сайтов различной направлений (мебель, перегородки)
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Описание товара для сайтов различной направленности (мебель, перегородки).
Сделать описание объемом около 1 тыс. знаков согласно ТЗ. Ключевиков не будет – пишем для людей, а не поисковиков. Оплата 50 р за 1000. Выполненное ТЗ оплачивается.
"Первое задание потребует чуть больших вложений сил, т.к. потребуется проанализировать тексты конкурентов. Зато потом будете щелкать эти тексты, как семечки. Работы достаточно, поэтому рассмотрим нескольких человек".
В ответе оставьте пожалуйста скайп или электронную почту.
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