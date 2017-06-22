Тексты про софт для клубов

$10
КопирайтингЗакрыт2 заявки139 просмотров
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Написать 10 текстов по софту для интерактивных клубов.

Наличие портфолио - необязательно, но кандидата попрошу выполнить тестовое задание (работу оплачиваю, при условии адекватного текста).

Требования к тексту:

- Грамотная, достоверная информация, без воды и бессмыслицы;

- Структурированная подача материала (подзаголовки, списки)

- Объем: 2000-2500 симв. без проб.

- Уникальность по адвего 98%

Четкое ТЗ отправлю по почте.

Оплата 1$ за 1000 симв.

6 лет назад
AnnPetrova
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
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