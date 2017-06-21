14 статей по 1500 б/п по тематике Строительство/Опалубка/Фанера

КопирайтингЗакрыт17 заявок171 просмотр
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Всем привет.

Задача:

  • Нужно написать 10 статей по 2000 знаков б/п (+/-500) по теме Строительство/Опалубка/Фанера
  • Статьи описание товара и услуг.
Оплата:

  • Предлагайте
Срок:

  • Как всегда... "на вчера" :)
7 лет назад
guest_14980606343639
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад