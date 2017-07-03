Написание 3 текстов

КопирайтингЗавершен2 заявки109 просмотров
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мне нужны будут текста по тематикам туризм и веб.

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7 лет назад
wb-work
Сергей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
ValyaSweety
Васильева 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$6
1 день
Буду краток, Валентина заслужено находится в ТОП-5 копирайтеров. Буду работать с ней и в дальнейшем!
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам!
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