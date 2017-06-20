Продающий текст для лендинга.

КопирайтингЗакрыт7 заявок168 просмотров
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Необходим текст на женскую тематику для лендинга по тематике "Астрология". По каким характеристикам будем отбирать исполнителя:

- девушка;

- большой опыт в написании текстов для инфобизнеса. Желательно примеры других работ в инфобизнесе по любым тематикам;

- погружение в проект и качественная проработка;

- уникальность и оригинальность.

По проекту: есть курс, который будет продаваться на вебинаре, пока расписаны только пакеты, которые входят в курс. Нужен полноценный текст, который будет вести к продаже курса на лендинге. 

С вас вопросы или бриф. Можем созвониться в скайпе и обсудить проект подробнее. По срокам решим с вами по ходу дела, но задача неотложная. По оплате приветствую оплату за 1000 знаков, но можно и за готовый текст. Без примерных цен так же буду отсеивать заявки.

7 лет назад
fun_duk
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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