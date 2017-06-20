30 Статей на цветочный проект

КопирайтингЗакрыт2 заявки161 просмотр
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Здравствуйте, ув. авторы. Требуется 30 текстов для цветочного проекта.

Оплата 35/1000збп, WMR

ТЗ скину при обращении в личку.

ТЗ состоит из:

  • плана статьи
  • требований к тексту
  • требований по проверке текстов
В заявке хотелось бы видеть: 

  • Краткое инфо о вашем опыте в написании текстов.
  • Примеры ваших работ
7 лет назад
Solomon321
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
22 дня назад
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