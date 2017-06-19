Составление техзаданий (ТЗ) для копирайтеров

Требуется помощник для составления техзаданий (ТЗ) для копирайтеров на основе представленных мною ключей (семантики) и поисковой выдачи с Гугла и Яндекса.

Все ключи уже разгруппированы по статьям, нужно будет с ними немного поработать (дополнить их из моего второго файла, посмотреть по ним поисковую выдачу) и внести эти данные в шаблон ТЗ. Работа простая, практически механическая, не нужно будет использовать никаких сервисов семантики и поиска ключей (всё уже сделано). При необходимости обучу и покажу (например, по скайпу, или запишу небольшое видео), что и как надо сделать.

В шаблоне ТЗ нужно будет заполнить: содержание статьи,источники и примерный размер будущей статьи – на основе поисковой выдачи, ключи – из моих файлов. Каждое ТЗ будет на 5 статей. Оплата – по 100 рублей за каждое ТЗ.

Требования:

1. Иметь представление, что такое семантическое ядро и «ключи»(ключевые фразы)

2. Готовность качественно поработать над заданием по предложенному мной алгоритму