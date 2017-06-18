Нужен копирайтер разбирающийся в теме: Газовые баллоны и котлы.

Для написания нескольких статей нужен исполнитель. Статьи копирайт.

1. Задание выполняется по подготовленным ключевикам, которое предоставиться отдельно в файле с требованиями к нему.

2. Уникальность не меньше 95% (буду внимательно проверять)

3. Сроки выполнения в зависимости от объёма, который предоставлю и по договорённости.

4. Оплата из ходя из средних цен текстовых бирж, плачу 30 руб за тысячу килосимволов. Если выполнять со скриншотами, то 40 руб за кило, что для меня более предпочтительно, нужно примерно 3-5 скриншота на одну статью, указав их в тексте, где поставить (можно брать с поиска с разных сайтов, ютуба и другие доступные способы, я их потом буду переделывать).

5. Еще нужно разбираться хотя бы, в элементарных понятиях SEO ( title и h1, h2, h3, descriptions).

Оплата если гражданин Украины, согласен оплатить через приват 24 Вам на карточку. Если гражданин РФ и другой страны, то можно вебмани, но или на телефон Вам через вебмани, там даже без комиссии. Яндекс-деньги, киви и другие способы не подходят для меня. Оплата по выполнению. Наперёд денег не дам. Но или по частям, одна статья принял расплатился и т.д.

P. S. Лица с отрицательным рейтингом и новички, проходят мимо и просьба не беспокоить. К остальным готов к диалогу. Пожалуйста указывайте сроки выполнения и вашу цену. Примерно объём за один заказ 20 000 килосимволов и в нём около пяти статей, но не больше 40 руб, такая цена для меня не приемлема, тогда проще на текстовую биржу вернуться...