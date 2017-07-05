Требуется копирайтер для текстового наполнения сайта

КопирайтингЗавершен6 заявок246 просмотров
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Требуется копирайтер для быстрого и качественного текстового наполнения сайта, тематика инвестиции.  Ждем предложений по стоимости, сроку, а также примеры ваших работ. ТЗ прилагаю. Объем обсуждается в зависимости от предложений или основываясь на примере работ.

7 лет назад
reload999
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
Выбранный исполнитель
ValyaSweety
Васильева 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$23
2 дня
Работа хорошо выполнена и в срок.
Отличный заказчик! Буду рада поработать вновь!