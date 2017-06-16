Написать интересные читаемые статьи для клиентов

Требуется автор, на написание статей по тематике заработок, SEO, WordPress. Ищу человека в штат, чтобы писал для меня. Совместителей не рассматриваю. Также не рассматриваю команды авторов – я хочу работать с человеком, который пишет сам. Плюсом ...
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Написать качественные статьи - интересные для клиента!Не для машины! Интересный информационный текст!
Тематика будет посуда Гипфел
1 Как правильно выбрать набор посуды для кухни? Cовет эксперта. ( интересный текст на 12-14 строчек)
2 Рекомендации по уходу за кастрюлями Gipfel
3 Сковорода и Сотейник Gipfel одно и тоже? Или в чем разница?
4 Вкуснейшие блюда на пару. Как правильно подобрать посуду?
Статей будет 30 штук
Нужны статьи не машинные , не сложного восприятия!Для людей!
Текст по 12-14 строчек!
Более подробное ТЗ В ЛИЧКУ
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