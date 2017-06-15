Написать статью на тему "Негативные люди и как с ними бороться." Ключевое фраза "негативные люди". В тексте должны быть использованы подзаголовки с ключевой фразой. Уникальность текста должна быть 100%. Текст проверяется на сайтахhttps://content-watch.ru/text/ и https://text.ru/antiplagiat. Текст должен быть не менее 4000 знаков без пробела. Оплата 40р. за 1000 знаков без пробела.